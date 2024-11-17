Laiklik Sözleri Çok Tartışılan Bakan Tekin'den Yeni Açıklama, Kendini Böyle Savundu

Laikliği hedef alan sözleri tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi.

Rize Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzalamasının ardından makamda yetkilerle buluştu.

AKP OLAĞAN KONGRESİNE KATILDI

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Güneysu ilçesine geçerek, AKP Güneysu İlçe Başkanlığı'nın 8’inci Olağan Kongresi’ne katıldı.

“CHP’NİN LAİKLİK ALGISI ÖZGÜRLÜÇÜ DEĞİL”

Burada konuşan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Dün Batman'daki programda yaptığı konuşmayı hatırlatarak CHP'yi eleştiren Bakan Tekin, “Dün Batman'da bazı açıklamalar yaptım. Özellikle dini, inanç ve ibadet hürriyeti bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi uygulamalarının evrensel laiklik uygulamasıyla bağdaştığını, örtüştüğünü ama bunu eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, laiklik algısının Türkiye'ye özgü kendine has, özgürlükçü olmayan bir laiklik anlayışı olduğunu iddia ettim. Bunu da örnekleriyle söyledim. Şimdi o günden beri sosyal medyada CHP sözcülerinin tamamı çıkmış açıklama yapıyorlar. Bu açıklamalardan şunu anlıyorum; CHP’nin mevcut yönetimi kendi tarihleri ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar ya da inkar ediyorlar. Eski 1940’lı yılları hatırlamıyorlar, hatırlamak istemiyorlar. Oraları hatırlattığım için çok rahatsız oluyorlar. Huzurları bozuluyor adeta” şeklinde konuştu.

“CHP’NİN LAİKLİK ANLAYIŞIYLA BENİMKİNİN ÖRTÜŞMESİ MÜMKÜN MÜ?”

CHP'nin 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsü ile ilgili iptal başvurusunu anımsatan Bakan Tekin, kendisine yönelik eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"2008’de Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsü ile ilgili iptal başvurusunun gerekçelerine bir bakalım. Başörtüsüne özgürlük düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu niye iddia etmişler. 3 tane ana gerekçeleri var. Anayasanın ilk 3 maddesindeki kavramsallaştırmalara başvuruyorlar. ‘Başörtüsüne özgürlük getirmek toplumun huzurunu bozar’ diyorlar. İkinci olarak diyorlar ki ‘Başörtüsüne özgürlük getirmek anayasanın başlangıç kısmında ifade edilen genel ruha aykırıdır.’

Üçüncüsünde de diyorlar ki, ‘Anayasada tanımlanan, anayasada ilk 3 maddede yer verilen laiklik ilkesine aykırıdır.’ Şimdi merak ediyorum. 2008 yılında başörtüsünün anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin laiklik anlayışıyla benimkinin örtüşmesi mümkün mü? Ya da Anadolu insanın laiklik anlayışıyla örtüşmesi mümkün mü? Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu söylemimizi eleştiren, AK Parti’nin bu anlamda yaptığı özgürleştirici hamleleri eleştiren kişilere bir soru sormak istiyorum o zaman. İnsanlarının çocuklarının kızlarının başlarını örterek üniversitede okuması anayasanın ilk 3 maddesine aykırı, peki üniter devleti tartışmaya açan bir siyasi parti ile koalisyon yapmak, anayasanın ilk 3 maddesine aykırı mıdır, değil midir?"

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti:

"Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu."

Kaynak: DHA-İHA