Bu Fotoğraflar İlk Kez Ortaya Çıktı: Narin Cinayetinde 'Demir Kapı' Ayrıntısı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından 19’uncu günde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruşturmada, jandarmanın biyolojik bulgu çalışmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, itirafçı Nezat Bahtiyar’ın “Salim beni Narin’in evine çağırdı. Gittiğimde tüm odaların kapıları kapalıydı. Sadece bir odanın kapısı açıktı. İçeri girdiğimde Narin’in cesedi yerde halının üzerindeydi. Ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Salim Narin’i kendisinin öldürdüğünü söyledi ve getirdiği battaniyeye sardıktan sonra dereye atmam için bana verdi. Bende cesedi evden alıp çıktım. Sonra çuvala bırakıp dereye gizledim” ifadelerinin ardından JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri evdeki tüm halı, kilim ve paspaslar üzerinde yüksek teknolojik imkânlar kullanarak biyolojik bulgu ve farklı kişilere ait olabileceği değerlendirilen DNA’lar üzerinde çalışma yaptı.

SUÇ FAİLLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK DELİL YOK

Evdeki tüm halı, kilim ve paspaslar üzerinde ışıklandırma sistemiyle tükürük, salya, kusmuk, ağız içi sıvısı, kan, kıl ve tırnak örneği topladı. Ekiplerin çalışmasında, evdeki halıların üzerinde suç faillerinin açığa çıkmasına yönelik herhangi bir delile ulaşılamadı.

'JANDARMAYI YANLIŞ YÖNLENDİRİP DELİL KARARTTILAR' İDDİASI

Arama çalışmalarının ilk 10 günde cinayet, kaçırılma ve öldürülme şüphesiyle değil de kayıp kişi olarak yürütülmesi nedeniyle aile bireylerinin jandarmayı yanlış yönlendirerek, evdeki tüm halı, koltuk ve kanepe örtüleri, nevresim takımları, battaniye ve tekstil ürünü ne varsa yıkayıp delilleri gizledikleri iddia edilmişti. İnceleme yapılan halılar üzerinde de faillerin tespitine yönelik bir bulguya rastlanılamadığı kaydedild

Dava dosyasına giren daraltılmış HTS kayıtlarında, Narin’in evde öldürüldüğüne dair tespitinde bulunulurken, evdeki demir kapının sürgünü kilit aksamında da jandarmanın delil çalışması yaptığına dair fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Ancak, cinayet sonrasında evde geniş kapsamlı bir temizlik çalışmasıyla evin kapısından da herhangi bir delile ulaşılamadı.

Kaynak: Sözcü