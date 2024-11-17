Katledilen Narin'in Evinde Kahkaha Sesleri! Ağabey Enes Güran'dan Nevzat Bahtiyar İçin Dikkat Çeken Sözler

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 19’uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Narin'in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan ağabey Enes Güran​'ın ailesiyle yaptığı yeni görüşmeler ortaya çıktı.

Konuşmalarda, aile üyelerinin birbirlerine şakalar yapıp güldükleri görüldü. Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık" ifadelerini kullandı.

'CEZAEVİNDE HALLEDERLER'

Öte yandan Enes Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler zaten" dedi. Enes Güran'ın bu sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

Kaynak: Sabah