Ziraat Bankası'ndan '1 Milyar Liralık Logo' Açıklaması

Ziraat Bankası, tabelalarındaki “logo değişikliği nedeniyle 1 milyar liraya yakın maliyet oluştuğu” iddialarına dair açıklama yaptı. CHP’li Akay’ın gündeme getirdiği iddialar Ziraat Bankası tarafından yalanlandı.

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Ziraat Bankası'ndan '1 Milyar Liralık Logo' Açıklaması

Ziraat Bankası, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın iddia ettiği ve bir milyar liralık maliyet oluşturduğu öne sürülen ‘tabela değişikliği’ iddialarını yalanladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, logonun yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütüldüğü ve böylelikle şube tabelalarında ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesinin sağlandığı belirtildi.

Ziraat Bankası'ndan '1 Milyar Liralık Logo' Açıklaması - Resim : 1

“TEK SEFERDE DEĞİŞTİRİLMEDİ”

Halihazırda mevcut logonun yer aldığı şube tabelalarıyla yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır. Bundan sonraki değişim programı, logo kullanımı olan alan ve materyallerin kullanım ömürlerinin bitimine müteakip sadece önceki logo yerine yeni logonun kullanılması şeklinde yapılacak olup, gerek şube tabelalarımızın gerekse logomuzun kullanıldığı basılı tüm materyallerin tek seferde değiştirilmesi gibi bir program kesinlikle bulunmamaktadır. Bu sebeple logo değişiminden kaynaklı Bankamıza ilave bir maliyet kesinlikle oluşturulmamıştır. Şubelerimizin tefrişatı, yeni şube açılışı, taşınma, deprem dolayısıyla zaruri tadilat, ekonomik ömrün tamamlanması gibi nedenlerle yapılmaktadır. Sektörden veya herhangi bir işletmeden farklı bir uygulamamız söz konusu değildir."

NE OLMUŞTU?

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nın amblemindeki değişikliğin maliyetinin yaklaşık bir milyar liraya mal olduğunu öne sürmüştü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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