CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında 'cumhuriyet ve laiklik düşmanı' ifadeleri nedeni ile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hakkında Suç Duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laiklik ve cumhuriyeti, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" sözleri ile hedef aldı.

Tekin'e siyasi isimlerden ve birçok sayıda yurttaştan tepki geldi. CHP, Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

'DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR'

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesabından şu ifadeler ile aktardı.

"Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Tekin derhal görevden alınmalıdır. Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur."

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