Kardeş Kavgasında Dehşet: Ağabeyini Boğdu

Çanakkale'de kardeş kavgası vahşete dönüştü. Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kardeş, ağabeyini boğarak öldürdü.

Kardeş Kavgasında Dehşet: Ağabeyini Boğdu

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçenin Kozçeşme köyünde meydana geldi. Evde içki içtikleri öne sürülen Ahmet Hasırcı ve ağabeyi Mehmet Hasırcı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Hasırcı, ağabeyi Mehmet Hasırcı’yı boğdu.

Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Hasırcı'nın cansız bedeni savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, Ahmet Hasırcı'yı gözaltına aldı.

Mehmet Hasırcı'nın cenazesinin otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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