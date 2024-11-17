Demet Akalın'dan Bakan Yusuf Tekin'in 'Laiklik' Sözlerine Tepki: İstifa Etmenizi Dört Gözle Bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman’da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen AKP merkez ilçe 8’inci olağan kongresine katıldı. Bakan Tekin, "Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940’lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak" dedi.

"Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" diyen Tekin, "O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞARKICIDAN İSTİFA ÇIKIŞI

Yusuf Tekin'in bu sözleri büyük tepki çekti. Şarkıcı Demet Akalın'da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Demet Akalın, Tekin'in sözlerini alıntılayarak, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

Demet Akalın'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem