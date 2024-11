Hollywood’un Efsane İsmi Tilda Swinton Veda mı Ediyor?

Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 64 yaşındaki İngiliz oyuncu Tilda Swinton, yaptığı emeklilik açıklamasıyla sevenlerini üzdü.

“YAPTIĞIM SON FİLM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Ünlü oyuncu, Hollywood'a veda etmeyi planladığını söyledi.

Swinton, "Her zaman her filmin, son filmim olmasını amaçladım. Başından sonuna kadar çok eğlendiğim için hiçbir şeyi mahvetmek istemedim. Her zaman kendime 'Bu fiilm oyunculuğa veda için iyi bir film. Her şey iyiyken bırakırım' diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Oyuncu, emekliliğe olan bakışı hakkında ise "Ve bugün bunu hissediyorum. The Room Next Door'un yaptığım son film olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey olacak mı bakalım" cümlelerini kullandı.

Oyuncu, 2008 yılında "Michael Clayton" adlı filmdeki rolüyle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

HOLLYWOOD’A DAMGA VURAN FİLMLERDE ROL ALDI

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi, Doktor Strange, Narnia Günlükleri, Constantine ve Vanilla Sky gibi çok sayıda filmde rol olarak etkili performanslar sergileyen Swinton, Hollywood’un efsaneleri arasında yer alıyor.

Kaynak: NTV