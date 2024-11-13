Sıklıkla Duş Alıyorsanız Dikkat: Şaşırtan Hollywood Trendi Ortaya Çıktı

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CİLT DENGESİNİ ETKİLİYOR

Sabun ve şampuan gibi ürünler, cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatabilir. Bu tabaka, cildin nemini korurken bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar. Sık duş almak, cildin doğal yağlarını yok ederek kuruluğa, kaşıntıya ve tahrişe yol açabilir. Özellikle saç derisi kurudukça daha fazla yağ üretir, bu da saçın daha hızlı yağlanmasına neden olarak sık duş almayı teşvik eden bir kısır döngü yaratır. Dolayısıyla, uzmanlara göre her gün duş almak yerine, daha seyrek duş almak cilt sağlığını destekleyebilir.

HER GÜN DUŞ YERİNE BÖLGESEL TEMİZLİK

Hijyen uzmanları, her gün duş almadan da temiz kalmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Örneğin, terleyen bölgeleri arada sabunlu bir bezle temizlemek yeterli olabilir. Dermatolog Gertraud Kremer’e göre, özellikle eller, ayaklar, koltuk altı ve hassas bölgeler düzenli olarak temizlenmeli; geri kalan bölgeler ise hafif nemli bir bezle silinerek doğal yağ dengesinin korunması sağlanabilir.