Grand Kartal Otel Faciasında Skandalın Görüntüleri: Araba Sevdası Uğruna İnsanları Ölüme Böyle Terk Ettiler!

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciaya yol açtı. Yangın alarmının ve duman dedektörünün bile olmadığı otel 78 kişiye mezar oldu.

Yangın sonrası yapılan soruşturma ve bilirkişi raporları, faciaya neden olan bir skandalı daha gözler önüne serdi.

Otel çalışanlarının, yangın başladığı sırada tatilcilere yardım etmek ve odaları uyandırmak yerine, otelin alt katında bulunan kapalı otoparka giderek araçlarını kurtarmaya çalıştıkları anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Otelin çalışanlarının, otoparkın kapısını zorla açarak araçlarını dışarı çıkarmak için gösterdikleri çabalar, yangının daha da büyümesine neden oldu. Uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 189 sayfalık raporda, otoparkın ana giriş kapısının tamamen açılmasının, dışarıdan soğuk havanın ve yoğun yanma gazlarının yangın bölgesine taşınmasına ve oksijen kaynağının artmasına yol açtığı ifade edildi. Bu durum, alevlerin hızla yayılmasını sağladı ve yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı. Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."

Kaynak: DHA