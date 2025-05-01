Ankara'da Sağanak ve Dolu Felaketi: Kent Sel Sularına Gömüldü

Ankara, şiddetli sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolunun etkisiyle sel felaketi yaşadı. Polatlı ve Keçiören'deki alt geçitler sularla dolarken, birçok ev ve iş yeri su baskınına uğradı. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

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Ankara'da Sağanak ve Dolu Felaketi: Kent Sel Sularına Gömüldü

Ankara, aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla büyük bir felakete sahne oldu. Başkentte, Keçiören, Polatlı, Mamak ve Altındağ gibi ilçeler gün boyu süren yoğun yağıştan etkilendi. Özellikle Polatlı ilçesinde, öğleden sonra etkili olan şiddetli dolu ve sağanak, ilçeyi felç etti. Ceviz büyüklüğündeki dolular, ilçeyi beyaza bürüdü, bazı köylerde ise şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Ankara'da Sağanak ve Dolu Felaketi: Kent Sel Sularına Gömüldü - Resim : 1

Polatlı ilçe merkezinde ve çevre köylerde, dolu ve sağanak nedeniyle birçok evin bodrum katları suyla doldu. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerinin bodrumlarından suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı iş yerleri de su baskınlarından zarar gördü. Alt geçitlerde ise büyük su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Özellikle Ankara-Eskişehir karayolunda trafik aksadı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İki alt geçitte ise sürücüler mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ASKİ, itfaiye ve polis ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ankara'da Sağanak ve Dolu Felaketi: Kent Sel Sularına Gömüldü - Resim : 2

Polatlı'daki kırsal alanlarda ise dolu ve sel sularından tarım alanları zarar gördü. Çiftçiler, hasat dönemine kısa bir süre kala yaşanan bu afetten büyük maddi kayıplar yaşadıklarını belirtti. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara'da Sağanak ve Dolu Felaketi: Kent Sel Sularına Gömüldü - Resim : 3

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Keçiören ve Mamak ilçelerinde de sağanak yağış etkisini gösterdi. Yollar su ve çamurla kaplanırken, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde ise fındık büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Ekipler, bu olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentteki sağanak ve dolu yağışları, günlük hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda temizlik ve tahliye çalışmalarını başlattı. Ankara'daki vatandaşlar, bu tür doğal afetlere karşı daha dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda yetkililer tarafından uyarıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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