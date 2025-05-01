Kütahya'da Sağanak Hayatı Felç Etti

Kütahya'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında caddeler göle döndü.

Son Güncelleme:
Kütahya'da Sağanak Hayatı Felç Etti

Kütahya'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde binaların zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.

Yağış nedeniyle şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Ankara Beypazarı'nı Sağanak Vurdu Ankara Beypazarı'nı Sağanak Vurdu
AFAD Açıkladı: Antalya'da Korkutan Deprem Antalya'da Korkutan Deprem
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor 10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor