AFAD Açıkladı: Antalya'da Korkutan Deprem
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 93.98 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre deprem saat 17.43'te gerçekleşti. Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı yerin 93.98 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Serik (Antalya)
Tarih:2025-05-01
Saat:17:43:44 TSİ
Enlem:37.2 N
Boylam:30.95806 E
Derinlik:93.98 km
Detay:https://t.co/j8RgFzeYDq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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