AFAD Açıkladı: Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 93.98 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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AFAD Açıkladı: Antalya'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Antalya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Açıkladı: Antalya'da Korkutan Deprem - Resim : 1

AFAD verilerine göre deprem saat 17.43'te gerçekleşti. Vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı yerin 93.98 km derinliğinde kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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