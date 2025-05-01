Ankara Beypazarı'nı Sağanak Vurdu

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrasında hayat felç oldu.

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Ankara Beypazarı'nı Sağanak Vurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Ayvaşık Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katını su bastı. Eşyaların zarar gördüğü daireye dolan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleri ise sağanak nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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