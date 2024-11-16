Hande Doğandemir'den 'Annelik' İtirafı! Çocuk Sahibi Olmak İstiyor mu?

Televizyon ekranlarında en son "Taş Kağıt Makas" dizisiyle yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Hayat hikayesinden bahseden Doğandemir, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın tek kızı olduğunu açıkladı.

Oyuncu, "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum" diye konuştu.

'BİRAZ KENDİMİ DÜŞÜNSEM İYİ OLURDU'

NTV'de yer alan habere göre; Taylan'ın "Bencilliğin var mı?" sorusuna yanıt veren Hande Doğandemir, "Hiç yok. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için elinden gelen her şeyi yapmış. Biraz daha kendimi düşünsem iyi olabilirdi. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu" dedi.

Ünlü oyuncu, kendi ailesini kurmayı ve anne olmayı da çok istediğini belirterek "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV