Hande Doğandemir'den 'Annelik' İtirafı! Çocuk Sahibi Olmak İstiyor mu?

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, katıldığı bir programda özel yaşamını ve ailesini anlattı. Tek çocuk olduğunu belirten Doğandemir, anne olup kendi ailesini kurmak istediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Hande Doğandemir'den 'Annelik' İtirafı! Çocuk Sahibi Olmak İstiyor mu?

Televizyon ekranlarında en son "Taş Kağıt Makas" dizisiyle yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Hayat hikayesinden bahseden Doğandemir, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın tek kızı olduğunu açıkladı.

Oyuncu, "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum" diye konuştu.

Hande Doğandemir'den 'Annelik' İtirafı! Çocuk Sahibi Olmak İstiyor mu? - Resim : 1

'BİRAZ KENDİMİ DÜŞÜNSEM İYİ OLURDU'

NTV'de yer alan habere göre; Taylan'ın "Bencilliğin var mı?" sorusuna yanıt veren Hande Doğandemir, "Hiç yok. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için elinden gelen her şeyi yapmış. Biraz daha kendimi düşünsem iyi olabilirdi. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu" dedi.

Ünlü oyuncu, kendi ailesini kurmayı ve anne olmayı da çok istediğini belirterek "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir'den 'Annelik' İtirafı! Çocuk Sahibi Olmak İstiyor mu? - Resim : 2

Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye DoyamadıOyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye DoyamadıMagazin
Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum'Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum'Kültür - Sanat

Kaynak: NTV

Etiketler
Dizi Çocuk
Son Güncelleme:
Doğanın Ecza Deposu: Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor! Kendiliğinden Yetişiyor, Yağı 400 Liradan Satılıyor
Murat Övüç'e '3 Kuruşluk' Dava, 'Bir İlk' Diyerek LGBT Detayını Paylaştı Murat Övüç'e '3 Kuruşluk' Dava, 'Bir İlk' Diyerek LGBT Detayını Paylaştı
Burcu Esmersoy Estetik İddialarına Son Noktayı Koydu: İnsan Pişman Oluyor Demişti Burcu Esmersoy Estetik İddialarına Son Noktayı Koydu: İnsan Pişman Oluyor Demişti
Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor Tadı Lokantadakileri Aratmıyor! Mercimek Çorbasına Sadece 1 Bardak Eklemek Yetiyor