Murat Övüç'e '3 Kuruşluk' Dava, 'Bir İlk' Diyerek LGBT Detayını Paylaştı

İstanbul’da bir eğlence mekanı işleten V.A., sosyal medya üzerinden Övüç’ün kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek konuyu yargıya taşımıştı. V.A., ayrıca Murat Övüç’e sembolik olarak ’3 kuruşluk’ manevi tazminat davası açacağını belirtti.

Eğlence mekanı işletmecisi V.A. (36), Murat Övüç’ün bir paylaşımını eleştiren bir gönderi paylaştı. Bunun üzerine Övüç’ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" şeklinde tehditte bulunduğunu ve "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" ifadeleriyle hakaret ettiğini öne süren V.A., İzmir Barosu’ndan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

"MONTAJ YAPILMIŞ"

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Murat Övüç, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Bu yazışmalar bana ait değil, montaj yapılmış. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Ancak davacı V.A., telefonundaki mesajların orijinal kayıtlarını mahkeme heyetine sundu.

MAHKEME MURAT ÖVÜÇ'Ü HAKSIZ BULDU

Mahkeme sonucunda Murat Övüç suçlu bulunurken, V.A.’nın avukatları, sosyal medya fenomenine sembolik olarak 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.

'BİR İLK' DİYEREK LGBT DETAYINI AÇIKLADI

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, mahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırılan Murat Övüç'e '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını ifade etti. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul’da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç’ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine ’Hadsiz domez, aç köpek’ şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık.

Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi ’domez’ kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" diye konuştu.

Kaynak: İHA