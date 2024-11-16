Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik'ten 'Miras' Açıklaması! İlk Kez Yanıt Verdi

Yeşilçam yıldızlarından Ahu Tuğba, iki ay önce ABD’nin Miami eyaletindeki evinde KOAH hastalığı nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden yaklaşık bir ay sonra cenazesi Türkiye'ye getirilebilen Ahu Tuğba için Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda anma töreni düzenlenmiş, Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınmış ve naaşı Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmişti.

'EKMEK PARASI KAZANMAK ZORUNDAYIM'

Annesi Ahu Tuğba'nın ölümünden sonra toparlanamadığını ve hala çok zor günler geçirdiğini söyleyen kızı Anjelik Calvin, Amerika’ya dönmek zorunda olduğunu açıkladı. Anjelik, “Maalesef ikametgah adresi Amerika’da olunca süreç yasal işlemlerden dolayı biraz uzadı. Ben de polis teşkilatıma S.W.A.T'a (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) geri gideceğim döneceğim, ekmek parası kazanmak zorundayım" diye konuştu.

'BABAM BANA 5 YAŞINDA EV HEDİYE ETTİ'

Anjelik, babasının maddi durumunun çok iyi olduğu hakkındaki bir soruya ve miras konusundaki yorumlara ilişkin “Çok şükür ben bu yaşıma onun almış olduğu gayrimenkullerin desteğiyle geldim. Babam bana daha 5 yaşında ev hediye etti Bodrum’da ama hepsi sayılmaz ayıp… Olan var, olmayan var… Allah herkese nasip etsin” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi