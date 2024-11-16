Burcu Esmersoy Estetik İddialarına Son Noktayı Koydu: İnsan Pişman Oluyor Demişti

2023 yılının Eylül ayında İtalya’nın Puglia kentinde gerçekleşen görkemli bir törenle evlenen Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok kazanan isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü manken, güzelliği ve tarzıyla adeta büyülüyor.

FİT GÖRÜNÜMÜYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

48 yaşında olmasına rağmen fit ve enerjik görüntüsüyle gençlere taş çıkaran Esmersoy, sıkça ilham kaynağı olarak gösteriliyor. Ancak, son günlerde yüzüne estetik müdahalelerde bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

SON NOKTAYI KOYDU

Esmersoy, güzelliğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verirken estetik iddialarını da yalanladı. Ünlü isim, doğal güzelliğini korumak için sağlıklı yaşam ve düzenli bakım rutini tercih ettiğini belirtti.

ESTETİK YAPTIRDI MI?

Snop Magazin'in haberine göre, Esmersoy, muhabirlerin "Yüzünüzde sanki bir değişim var" sorusuna yanıtı "Yüzüme asla işlem yaptırmam" oldu. Kaşını incelttirdiği için ayrı bir pişmanlık duyduğunu söyleyen Esmersoy, daha önce botoks ve dolguya karşı olduğunu, göz kapağı ameliyatı yaptırdığını söylemişti.

Kaynak: Snop Magazin