Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı

Ben Bilmem Eşim Bilir yarışması ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu İlker Ayrılık, uzun zaman sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrık, 2 kuzunun fotoğrafını paylaşarak “Dede oldum” diye duyurdu.

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Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı

Çakallarla Dans sinema serisinde canlandırdığı 'Servet' karakteriyle hayranlarının beğenisini kazanan, ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ yarışması ile televizyon ekranlarında çiftlerin mücadelelerine ortak olan oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, son paylaşımıyla tebessüm ettirdi.

Beykoz’da büyük bir arazi üzerine çiftlik evi kuran, eşi Sanem Ayrık ve çocuklarıyla birlikte doğal yaşama yönelen Ayrık, dede oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ayrık, “Dede oldum ama bu dedelik başka dedelik” notunu düşerek iki kuzunun fotoğrafını paylaştı.

Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı - Resim : 1

“ÇOK ACAYİP, SÜREKLİ TEBESSÜM ETTİRİYOR”

Oyuncu Ayrık “Ailemizin yeni üyeleri hayata gözlerini açtılar, aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı. Eve götüreceğim galiba” dedi.

Çiftlikten daha önce de fotoğraflar paylaşan Ayrık, yavru köpeğini ve odun kestiği anları paylaşmıştı.

Oyunculuğu Bırakmıştı! Ünlü İsim Dede Olduğunu Duyurdu, Poz Vermeye Doyamadı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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