Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum'

Barış Manço’nun hayatının anlatılacağı filmde usta sanatçıyı oynayacak olan Ekin Koç, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Oyuncu, filmle ilgili büyük beklenti olduğunu belirterek, "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var, o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası" dedi.

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Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum'

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Haziran 2025'te sete çıkacak filmin yönetmen koltuğunda "Ketche" lakaplı Hakan Kırvavaç otururken, usta sanatçıyı Ekin Koç canlandıracak. Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte rolle ilgili duygularını paylaştı.

Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum' - Resim : 1

'BEKLENTİ HER ZAMAN OLUMLU BİR ŞEY DEĞİL'

Gazete Magazin'in haberine göre Ekin Koç, merakla beklenen film için "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var, o yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Ekin Koç'tan Dikkat Çeken 'Barış Manço' İtirafı! 'Açıkçası Korkuyorum' - Resim : 2

'MANÇO'NUN YAKINLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ'

Role hazırlık sürecinden de bahseden Koç, "Manço'nun yakınlarıyla görüştük, daha da devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde baya bir arşiv var. Hem onlara gireceğiz hem vokal koçu, müzikal bazı şeyler yapacağız. Mümkün mertebe bu süreçte yönetmen, senarist, oyuncu üçgeninde üzerinden geçtiğimiz kadar geçeceğiz" dedi.

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