Selda Bağcan'dan Üzen Haber: Konserlerini İptal Etti

Usta sanatcı Selda Bağcan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 75 yaşındaki Selda Bağcan, ABD turnesini sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

'DOKTORLAR İZİN VERMEDİ'

Tedavi altına alınan usta sanatçı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hasta yatağından hayranlarına seslenen Selda Bağcan, doktorların seyahatine izin vermediğini belirterek, "En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

Selda Bağcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere."