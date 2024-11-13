Rammstein'ın Solisti Till Lindemann, 15 Yıllık Aranın Ardından İstanbul’a Geliyor

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann 15 yıllık aranın ardından Türkiye’ye geliyor. Lİndemann’ın 6 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’da konser vereceği açıklandı.

Rammstein'ın Solisti Till Lindemann, 15 Yıllık Aranın Ardından İstanbul’a Geliyor

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. 2025 aralık ayında yapılması planlanan konserin biletleri ise henüz satışa çıkmadı.

Rammstein'ın Solisti Till Lindemann, 15 Yıllık Aranın Ardından İstanbul’a Geliyor - Resim : 1

TİLL LİNDEMANN KONSERİ NEREDE OLACAK?

Till Lindemann solo projesi kapsamında çıkacağı Avrupa turnesinde 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek konser 17 ülkeyi kapsayan Avrupa Turnesi kapsamında gerçekleşecek. Lindemann yılın geneline yayılacak turnesi kapsamında toplam 25 kentte konser vermesi planlanıyor.

Rammstein'ın Solisti Till Lindemann, 15 Yıllık Aranın Ardından İstanbul’a Geliyor - Resim : 2

15 YILIN ARDINDAN GERİ DÖNÜYOR

Till Lindemann, İstanbul'da 2010'da gerçekleşen Rammstein konserinden 15 yıl sonra yeniden konser verecek.

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