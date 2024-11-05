Ebru Yaşar Konserleriyle İzmir ve Antalya'yı Salladı: Hayranları Alanlardan Taştı

Sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir ve Antalya’da konser verdi. Sevenleriyle buluşan Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. 350 bini aşkın izleyicinin katılımıyla gerçekleşen konserlerde Ebru Yaşar'ın sevenleri alanlardan taştı.

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Ebru Yaşar Konserleriyle İzmir ve Antalya'yı Salladı: Hayranları Alanlardan Taştı

Şarkıları ve sahnesiyle Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya’da birbiri ardına iki konser gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi akşamı Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltı'nda sahnedeydi. Her iki konserde toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Yaşar, sahnesinden izleyenlere teşekkürlerini sundu.

Ebru Yaşar Konserleriyle İzmir ve Antalya'yı Salladı: Hayranları Alanlardan Taştı - Resim : 1

SEVENLERİNİ COŞTURDU

İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar, ‘Kafamın İçi’, ‘Yoksun’, ‘Kehribar’ gibi son yılların en çok dinlenen ve liste başı olan şarkılarının yanı sıra ‘Ben Bilmem’, ‘Seni Anan Benim İçin Doğurmuş’ gibi klasikleriyle de sevenlerini coşturdu.

Ebru Yaşar Konserleriyle İzmir ve Antalya'yı Salladı: Hayranları Alanlardan Taştı - Resim : 2

“KUŞAKLAR ŞARKILARIMDA BULUŞUYOR”

İzmir’de siyah straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktıran Ebru Yaşar, Antalya sahnesinde ise drape detaylı pastel tonlarında bir kostüm giydi. Her iki konserde de sahnede zarafetiyle dikkati çeken sanatçı, konserlerine gösterilen yoğun ilgi hakkında konuştu. Ebru Yaşar, “Son yıllarda yaptığım şarkıları genç kuşaklar alıp bağrına bastı, tüm platformlarda liste başı yaptılar. Geçmiş yıllardaki şarkılarımla aileleri beni dinlerken şimdi onlar da bu şarkıları keşfediyor. Kuşakları buluşturan konserler oldu.” dedi.

Ebru Yaşar Konserleriyle İzmir ve Antalya'yı Salladı: Hayranları Alanlardan Taştı - Resim : 3

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