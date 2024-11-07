Adele'den Sahnelere Net Veda! 'Hayatım Bin Kat Daha İyi'

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklamasının ardından konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Adele, "Başka konser yok. Hayatım bin kat daha iyi" diyerek sahnelere veda etmekte kararlı olduğunu gösterdi.

Adele'den Sahnelere Net Veda! 'Hayatım Bin Kat Daha İyi'

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ne zaman ara vereceğine dair yeni bir açıklamada bulundu. Dünyaca ünlü şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" isimli gösterisi sırasında, daha önce açıkladığı bu kararıyla ilgili konuştu.

Konserleri yakında sona erecek olan 36 yaşındaki şarkıcı, sahnelere veda edeceği için üzgün olduğunu söyledi. Adele, "Bu gerçekten sonun başlangıcı. Başka gösteri yok. 'Sürpriz!' demeyeceğim. Bu son" diyerek müziğe ara vermekte kararlı olduğunu vurguladı.

Adele'den Sahnelere Net Veda! 'Hayatım Bin Kat Daha İyi' - Resim : 1

'HAYATIM KARİYERİMDEN İBARET DEĞİL'

NTV'de yer alan habere göre; bu konserlerin hayatındaki öneminden bahseden yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta bir şeyler istiyorsan ve bir şeyler arıyorsan, evren için bir şeyler yapman gerektiğini ve sonra evrenin sana on katını geri verdiğini söylerler. Hayatım bin kat daha iyi. Hayatım, kariyerim ve müzikten ibaret değil. Gerçek hayatımdan bahsediyorum. Ve gerçekten, içtenlikle bu gösterilerin en iyi arkadaşım olduğunu düşünüyorum."

Adele'den Sahnelere Net Veda! 'Hayatım Bin Kat Daha İyi' - Resim : 2

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Kaynak: NTV

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