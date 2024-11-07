Demet Evgar Bahar Setini Karıştırdı İddiası! Rol Arkadaşı Hatice Aslan'dan Açıklama Geldi

Demet Evgar'ı televizyona geri döndüren dizi, her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alırken bu kez sette olay yaşandığı iddiasıyla gündem oldu.

DEMET EVGAR YÜZÜNDEN SETE ARA VERİLDİ İDDİASI

Dizinin başrolü Evgar'ın sette sorun çıkardığı ve tartışmalara neden olduğu iddia edilirken ayrıca Bahar setinin Evgar yüzünden 1 hafta durduğu söylentileri çıktı.

HATİCE ASLAN’DAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara yapım ekibinden yalanlama gelirken bir açıklama da dizide Nevra karakterine can veren Hatice Aslan'dan geldi.

Aslan, söz konusu iddiaları reddederek, "Öyle bir şey olabilir mi? Her şey ortada. Ne kadar başarılı, yetenekli. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Şahane her şey. Biz genelde olumsuz şeyleri konuşmayı daha çok seviyoruz ya o yüzden böyle şeylere çok inanmayın bence" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gazete Magazin