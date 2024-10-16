Bahar Dizisinde Şoke Eden Detay! İzleyenler Tarafından Hemen Fark Edildi

Demet Evgar'ın başrolünde olduğu, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın da yer aldığı "Bahar" dizisi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaparak kısa sürede seyircilerin beğenisini kazandı. Dizide, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını ailesine adayan Bahar'ın varoluş ve kendini keşfetme hikayesi anlatılıyor.

Dizinin yeni karakterlerinden biri olan Başhekim Süreyya, seyirciyle pek bağ kuramadı. Evren ve Bahar karakterlerinin ilişkisine odaklanmak isteyen izleyiciler, yeni isimlerin senaryoya olumsuz etki ettiğini dile getirdi. Dizinin 20. bölümünde ise büyük sırlar açığa çıktı. Seren ve ailesi arasında yaşanan kriz, Rengin’in acımasız planlarıyla birleşince Bahar'ın hayatı yeniden altüst oldu.

ÇEKİM HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Dizinin yeni bölümünde bir çekim hatası dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. Seren'in babası hastaneden çıkarken, sahneye erken giren bir figüran doktor, durumu fark edip duvarın arkasına saklanmaya çalıştı fakat bu çaba sahnede net bir şekilde görüldü ve sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi