Barış Manço'yu Oynayacak İsim Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Hayatının Rolüne Hazırlanıyor
Usta müzisyen Barış Manço'nun hayatını anlatacak filmde sanatçıyı canlandıracak isim belli oldu. Son olarak televizyon ekranlarına "Taş Kağıt Makas" dizisiyle gelen oyuncu Ekin Koç, filmin başrolü oldu.
Türk müzik tarihinin en büyük sanatçılarından kabul edilen Barış Manço’nun hayat hikayesini konu edinecek bir sinema filmi çekiliyor. Taff Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrolünü canlandıracak oyuncu için titizlikle bir çalışma yürütülüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta sanatçı Barış Manço’yu yeni kuşağın en başarılı oyuncularından Ekin Koç canlandıracak. "Kurak Günler" ve "Okul Tıraşı" gibi filmlerle festivalleri gezen oyuncunun, rolü için çok sıkı çalıştığı söyleniyor.
ÖNÜMÜZDEKİ YAZ ÇEKİMLER BAŞLAYACAK
Barış Manço filminin yönetmen koltuğunda 3 sezondur “Kızılcık Şerbeti”ni çeken Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak. Filmin 2025 haziran ayında sete çıkacağı öğrenildi.
Son Güncelleme: