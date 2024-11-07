Miras Kavgasında Son Perde! İlhan İrem'in Vasiyetiyle İlgili Kritik Gelişme

Türk müziğinin en önemli isimleri arasında yer alan sanatçı İlhan İrem’in 2022’de hayatını kaybetmesiyle miras kavgası başlamış ve İrem’in tüm mirasını eşine bırakmasının ardından ağabeyi Erkan Aldatmaz’ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır da mirasta hak iddia ederek dava açmıştı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, 2 yıl süren davada, tartışmalara nokta koyacak bir gelişme yaşandı. İlhan İrem’in vasiyetnamesi mirasçıların yüzüne karşı okundu.

İlhan İrem’in vasiyetnamesinde şu ifadeler yer aldı:

“Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır.”

Kaynak: Hürriyet