Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Bilecik'in merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde, Nedim Üçüncü'ye ait park halindeki 11 AEC 125 plakalı araçta gece saatlerinde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. Şase kısmında başlayan yangın hızla alevlere dönüşmeden söndürüldü.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi üzerinde Nedim Üçüncü’ye ait park halindeki 11 AEC 125 plakalı araçtan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112’ye arayarak haber verdi. Dumanlar bir anda alevlere dönüşürken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, zabıta olay yerinde önlem aldı.
Kaynak: İHA