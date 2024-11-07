Trafik Magandası Herkesin Canını Tehlikeye Attı
Gaziantep'te D-400 karayolunda bir sürücü, makas atarak trafikte ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.
Olay, Gaziantep’te Büyükpınar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA