Trafik Magandası Herkesin Canını Tehlikeye Attı

Gaziantep'te D-400 karayolunda bir sürücü, makas atarak trafikte ilerleyerek hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Trafik Magandası Herkesin Canını Tehlikeye Attı

Olay, Gaziantep’te Büyükpınar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen plakası belirlenemeyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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