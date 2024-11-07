AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Ferrari ile Yarıştı, Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na sosyal medyada tepki yağdı. Yerli elektrikli otomobil TOGG’a binen Kartoğlu, "Mr.Fast" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Bahçecioğlu ile yarıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kartoğlu, Bahçecioğlu’na TOGG’u göstererek “Benim araba da fena değildir ha, istiyorsan bir kapışalım” dedi. Ardından ikili trafiğe kapalı alanda yarıştı. Daha sonra Ferrari’ye geçen Kartoğlu, “Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadesini kullandı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından pek çok kişi eleştirdi.

Bir kullanıcı, “Sayın Başkan, metro istasyonu civarında Mimar Kemalettin Bulvarının aydınlatma lambaları aylardır yanmıyor, Ferrari’nin farları güçlüdür, akşamları arada bir geçerseniz makbul olur” dedi.

Tepkilerin ardından Kartoğlu, paylaşımları tüm hesaplarından kaldırdı.

Kaynak: Sözcü