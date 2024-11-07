CANLI BLOG | Narin Güran Cinayeti Davası Başladı: İşte Dakika Dakika Gelişmeler

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’la ilgili davada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılanmasına başlandı.

Dava kapsamında Narin Güran’ın annesi, abisi, amcası ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi mahkeme çevresinde ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi alındı.

10.27 'SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM'

İtirafçı Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne çıktı. Bahtiyar, susma hakkını kullanmak istediğini, son verdiği beyanın geçerli olduğunu belirtti.

10.10 ÇOK SAYIDA AVUKAT KATILDI

Duruşmaya çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme başkanı, dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.

09.45 AYRI AYRI OTURUYORLAR

Nevzat Bahtiyar'ın duruşma salonuna 2 infaz koruma memuru ile birlikte geldiği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar salonun sol tarafında duruşmaya katılan milletvekillerinin arkasına oturtuldu. Sağ tarafta ise Salim, Enes ve Yüksel Güran oturuyor.

07.00 ADLİYEDELER

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.