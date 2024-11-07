CANLI BLOG | Narin Güran Cinayeti Davası Başladı: İşte Dakika Dakika Gelişmeler
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı. Anne, ağabey, amca ve itirafçı Nevzat Bahtiyar duruşma kapsamında adliyeye getirildi.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’la ilgili davada haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılanmasına başlandı.
Dava kapsamında Narin Güran’ın annesi, abisi, amcası ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi mahkeme çevresinde ve duruşma salonunda geniş güvenlik önlemi alındı.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne çıktı. Bahtiyar, susma hakkını kullanmak istediğini, son verdiği beyanın geçerli olduğunu belirtti.
Duruşmaya çok sayıda avukat katıldı. Mahkeme başkanı, dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.
Nevzat Bahtiyar'ın duruşma salonuna 2 infaz koruma memuru ile birlikte geldiği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar salonun sol tarafında duruşmaya katılan milletvekillerinin arkasına oturtuldu. Sağ tarafta ise Salim, Enes ve Yüksel Güran oturuyor.
Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.