9 Günlük Ara Tatil İçin Son Ders Zili Yarın Çalacak
Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği 9 günlük ara tatili yarın itibariyle başlayacak. Öğrenciler, yarın çalacak son ders zili ile birlikte 17 Kasım’a kadar eğitime ara verecekler.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği son takvime göre, okullarda son ders zili 8 Kasım Cuma günü çalacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 15 Kasım tarihinde sona erecek. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte toplamda 9 gün boyunca tatil yapmış olacak.
İLK KARNELER 20 OCAK’TA ALINACAK
Yoğun ders temposuyla eğitimini sürdüren öğrencilerin ilk karnelerini alacağı yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü bitecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara tatillerin ardından 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem ise 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 20 Haziran tarihinden itibaren 3 ay sürecek yaz tatiline giriş yapacaklar.
Kaynak: Gerçek Gündem