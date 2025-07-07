MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi

MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

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MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu belirtilmişti.

MSB Kahreden Haberi Duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde Şehit Sayısı 8'e Yükseldi - Resim : 1

3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

MSB'den bugün kahreden bir haber daha geldi. Hastanede tedavi gören 3 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

YERLİKAYA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehitler için baş sağlığı mesajı paylaştı. Yerlikaya, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 3 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Şehit olan 8 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı, metan gazından etkilenen kahramanlarımıza da acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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