Siyasilerden Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajları

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Milli Savunma Bakanlığı, metan gazı zehirlenmesi yüzünden 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu bildirildi. Şehit olan 5 asker için siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçiklerimize Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Milletimizin başı sağ olsun Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Pençe-Kilit Harekatı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya ilişkin olarak, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkânları seferber edilerek devam etmektedir. Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman Piyade Üsteğemen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

Kaynak: Haber Merkezi