Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Alarm! Gıda Sektörüne Sahte Belge Tuzağı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son dönemde artan sahte belge vakalarına karşı kamuoyunu uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumun adı ve logosu kullanılarak düzenlenen sahte belgeler aracılığıyla gıda işletmecilerinin maddi olarak istismar edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Alarm! Gıda Sektörüne Sahte Belge Tuzağı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son günlerde sahte belgelerle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir uyarı yayınladı. Açıklamaya göre, Bakanlık ya da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü logoları kullanılarak düzenlenen sahte belgeler aracılığıyla bazı kişilerin, gıda işletmecilerini maddi olarak istismar etmeye çalıştığı tespit edildi.

Bakanlık, bu belgelerin tamamen yasa dışı ve aldatıcı olduğunu vurgulayarak, tüm gıda işletmelerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, şüpheli belge veya taleplerle karşılaşan işletmelerin en yakın İl ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu tür durumlarda zaman kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmecilerinin mağdur olmamaları adına dikkatli ve tedbirli davranmaları istedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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