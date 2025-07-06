Voleybolculardan Takdir Toplayan Hareket

Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları, “temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek” sloganıyla Narlıdere sahilinde kıyı temizliği yaptı.

Son Güncelleme:
Voleybolculardan Takdir Toplayan Hareket
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları, “temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek” sloganıyla Narlıdere sahilinde kıyı temizliği yaptı.

Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı sporcuları, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Narlıdere sahilinde farkındalık etkinliği düzenledi. Altıevler Mahallesi’ndeki Bakü Parkı’nda bir araya gelen genç sporcular, antrenörleriyle Sahilevleri kıyı şeridinde temizlik çalışması yaptı.

"Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek" sloganıyla kıyı boyunca çöp toplayan genç voleybolcular, çevreye ve topluma karşı gösterdikleri duyarlılıkla herkese örnek oldu.

Narlıdere Belediyespor Kız Voleybol Takımı Başantrenörü Jülide Meriç, gençlere iyi bir sporcu olmanın yanı sıra çevreye, doğaya ve topluma karşı sorumluluklarını da öğrettiklerini belirterek, “Sporcularımız bugün gösterdikleri duyarlılıkla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek için emek verdiler. Bu etkinliğin çevre konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının! 6 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Duygularınızın Tepkilerinden Kaçının!
Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! 4 Yaralı Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza! 4 Yaralı
Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret
Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia! Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü? Muhammed Yakut'un Cenazesindeki Bu Kişi Zekeriya Öz mü?