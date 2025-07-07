Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler Alev Alacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 40 dereceyi aşacak.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) uyarısı yapıldı. Yetkililer, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK

Bölgelere göre hava durumu da büyük oranda açık ve az bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da güneşli hava öne çıkarken; Orta ve Doğu Karadeniz’in bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da 34, İzmir’de 37, Diyarbakır’da 38, Denizli ve Manisa’da ise 41 derece sıcaklık ölçülecek.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi