Kavrulacağız! Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Termometreler Alev Alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak uyarısı yapıldı. Güneydoğu’da rüzgar kuvvetli, Ege’de ise kavurucu sıcaklar etkili olacak. Manisa ve Denizli'de termometreler 41 dereceyi görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 40 dereceyi aşacak.
FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) uyarısı yapıldı. Yetkililer, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖRECEK
Bölgelere göre hava durumu da büyük oranda açık ve az bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da güneşli hava öne çıkarken; Orta ve Doğu Karadeniz’in bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul’da 34, İzmir’de 37, Diyarbakır’da 38, Denizli ve Manisa’da ise 41 derece sıcaklık ölçülecek.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi