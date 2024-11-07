Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol Yaşamını Yitirdi

Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol yaşamını kaybetti. Demirkol'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol Yaşamını Yitirdi

Ankara Film Festivali'nde, başkanlık dahil çeşitli pozisyonlarda görev yapmış; sinemacı, yapımcı, sinema salonu işletmecisi İnci Demirkol tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Demirkol'un bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Ölüm haberini, Ankara Büyülü Fener Sinemaları ve Ankara Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi İrfan Demirkol açıkladı.

Ankara Film Festivali'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Ankara Film Festivali'nin başkanı, sevgili İnci Demirkol'u kaybettik, çok üzgünüz. Festival ailesi olarak çok özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankara Film Festivali, İnci Demirkol için düzenlenecek cenaze töreni hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Demirkol'un cenazesi yarın (8 Kasım 2024), saat 13.00'te Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe'de kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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