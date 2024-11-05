Peyk'in Solisti İrfan Alış Hayatını Kaybetti

Indie rock müziğin önde gelen gruplarından Peyk’in vokalisti İrfan Alış hayatını kaybetti. Gruba ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İrfanımızı bu sabah kaybettik" denildi. Alış'ın beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Alış'ın hayatını kaybettiğinin duyurulduğu paylaşıma yorum yağdı. Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "irfan abi… denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. “bunları bizim birbirimize söylememiz gerek”dedin “sadece yaptığımuz iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek” dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bi şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bi kısmını ben emanet alıyorum abi. buna izin vereceğini biliyorum. umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bi daha. çok insana dokundun çünkü. senin yazdığın gibi “her devrin âlemi ayrı’ abi. seni çok seviyorum. iyi ki karşılaştık. sesin sözün bize emanet. seni kaybetmeyeceğim irfan abi" diyerek Alış'a veda etti.

Kaan Sezyum da "Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm" dedi. Sanatçı Cihan Mürtezaoğlu "İçimden çok büyük bir şey koptu. Çok üzgünüm" paylaşımında bulundu.

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

Müzisyen, temelleri 1991 yılında atılan Peyk grubunun solisti. Alış ve Peyk, kısa bir süre önce "Hamiyet" adlı müzikal projesiyle tiyatro sahnesinde de yer aldı. Müzikalde Alış’ın besteleriyle 1980 askeri darbesinin ardından hayatı alt üst olan bir kadının hikâyesi anlatıldı.

Alış, "Olta" projesi gibi dayanışma odaklı girişimlerde yer alarak, müzisyenlerin birlikte çalışmasını ve bağımsız müzik üretimini teşvik eden bir isim olarak tanındı.

Pandemi sürecinde müzisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve telif hakları konusunda yaşanan sıkıntıları sıklıkla gündeme getiren Alış, aynı zamanda bir hak savunucusuydu.

Youtube hesabında kendisini şöyle tanımlıyor: "Uzun yıllardır müzik yaparım. Şarkı yazarım. Şimdiye kadar hep 'Peyk' şarkılarını yazarak ve onlara vokal yaparak sürdürdüm müzik hayatımı. İlk solo şarkımı 30 yıl sonra yayınlıyorum. İsmi 'Kaybolmam Lazım' ve diğer solo parçalar da gelecek..."

Son verdiği demeçlerden birinde ise Türkiye’de müzisyenler arasında örgütlülüğe dair yöneltilen soruya şöyle yanıt veriyor:

"Örgütlülük şu şekilde aşar: Altı yaşındaki çocuğa tecavüzle ilgili olayda bir gazeteci susmadı, binlerce insan susmadı, sanatçılar destek verdi ve susmayınca tekrar dava açıldı. Yoksa dava yoktu. Duramadılar, kulak kapatamadılar, sansürleri de işe yaramadı. Çünkü artık öyle bir dünya yok.

Örgütlülük her şeyi çözer, çünkü biz kalabalığız onlar az. Zenginler az, bir fakirler çoğuz. Zenginlerle fakirlerin mücadelesidir bu, her zaman böyle oldu."

Kaynak: Gerçek Gündem