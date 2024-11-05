18 Yaş Sınırı Geldi, Yine de En Çok O İzlendi! 'İllegal Hayatlar: Meclis' Gişenin Lideri Oldu

Pandemiden beri dünya genelinde sinema izleyicisi giderek azalırken, bazı sinema filmleri ise dönemsel olarak seyirciyi salona çekmeyi başarıyor. Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı "İllegal Hayatlar: Meclis" filmi, 1-3 Kasım tarihlerinin en çok izlenen filmi oldu. 18 yaş sınırlaması getirilmesi tartışma yaratan komedi filmi, ilk 3 günde 108 bin seyirciyi sinema salonlarına çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun ve arkadaşlarının yasa dışı işlerine paravan olması için kurdukları siyasi partinin sürpriz bir şekilde Meclis'e girmesiyle başlayan komik maceranın anlatıldığı film 3 günde 21 milyon 98 bin 987 TL hasılat elde etti.

BAŞKA HANGİ FİLMLER VİZYONDA?

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın başrollerini paylaştığı “0000 Kilometre” filmi ise 3 günde 66 bin 299 seyirci ve 11 milyon 761 bin 688 TL hasılata ulaştı. Serinin 12 Ocak’ta vizyona giren ilk filmi “3391 Kilometre” 3 günde 329 bin 917, toplamda 926 bin 277 kişi tarafından izlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin ilk operası Özsoy’un Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenme öyküsünü konu alan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi 2 haftada 123 bin 406 gişe ve 23 milyon 1578 TL gelir topladı.

Atatürk’ün hayatının çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemini anlatan dört filmlik çizgi film serinin ilk filmi “Mustafa” da 2 haftada 134 bin 662 gişe ve 20 milyon 271 bin 243 TL hasılat elde etti.