Mahsun Karaca, İkinci Filmi İllegal Hayatlar:Meclis'in Tanıtım Videosunu Yayınladı
Röportaj Adam isimli YouTube kanalıyla ün kazanan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, İllegal Hayatlar: Meclis isimli filminden tanıtım videosu paylaştı.
Röportaj Adam isimli YouTube kanalıyla, son zamanların en sevilen sosyal medya fenomenleri arasına giren Mahsun Karaca, İllegal Hayatlar isimli film ile beyaz perdede boy göstermişti.
2023 yılının Ocak ayında vizyona giren film, sosyal medyada yayınladığı videolar kadar sevilmişti.
Karaca, serinin ikinci filmi İllegal Hayatlar: Meclis'in vizyon tarihini açıklayarak sevenlerine müjdeyi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, 1 Kasımda vizyona girecek olan filmin ilk tanıtım videosunu yayınladı.
İşte o tanıtım videosu:
İllegal Hayatlar: Meclis | İlk teaser— Röportaj Adam (@RoportajAdam) July 26, 2024
(1 Kasım’da sinemalarda) pic.twitter.com/Cq8hmIi4jk