Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi

Ünlü rapçi Çakal, kazaya karıştı. O anları videoya kaydetmek isteyen bir kişi de dikkatsizliği nedeniyle arabasını çarptı. Çakal da zincirleme kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi

Çakal adıyla bilinen ünlü rapçi Emirhan Çakal, bir kazaya karıştı. Geçirdiği kazanın ardından yol kenarında bekleyen rapçi Çakal'ı gören ve seyir halindeyken o anları videoya almak isteyen bir kişi de dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.

Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 1

Çakal da hem kazayla ilgili hem de kendisini videoya çeken kişinin yaptığı kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 2

Hatta ünlü isim, zincirleme kazayla ilgili detay verip kendi aracına vuran ve aracının vurduğu aracın sahibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 3

Ünlü rapçi yaptığı paylaşımlardan birine "Her sene bir araba gidiyor" notunu düştü.

Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi - Resim : 4

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