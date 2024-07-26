Ünlü Rapçi Çakal Kazaya Karıştı: Videoya Çeken Kişi de Aracını Çarptı, Ortalık Birbirine Girdi

Çakal adıyla bilinen ünlü rapçi Emirhan Çakal, bir kazaya karıştı. Geçirdiği kazanın ardından yol kenarında bekleyen rapçi Çakal'ı gören ve seyir halindeyken o anları videoya almak isteyen bir kişi de dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.

Çakal da hem kazayla ilgili hem de kendisini videoya çeken kişinin yaptığı kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatta ünlü isim, zincirleme kazayla ilgili detay verip kendi aracına vuran ve aracının vurduğu aracın sahibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

Ünlü rapçi yaptığı paylaşımlardan birine "Her sene bir araba gidiyor" notunu düştü.