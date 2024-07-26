Bakanlıktan Korkutan Uyarı: 'Patlarsa Tsunami Olur'

İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve 1.400 ton patlayıcı taşıyan 'Kıyamet Gemisi' olarak bilinen SS Richard Montgomery'nin çökme tehlikesi var. Olası bir çökme, Thames Nehri'nde tsunami riski oluşturuyor. Yapılan yeni bir araştırma, geminin durumunun kötüleştiğini ortaya koydu.

İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve 1.400 ton patlayıcı taşıyan 'Kıyamet Gemisi' olarak bilinen SS Richard Montgomery'nin çökme tehlikesi var. Olası bir çökme, Thames Nehri'nde tsunami riski oluşturuyor. Yapılan yeni bir araştırma, geminin durumunun kötüleştiğini ortaya koydu.

DİREKLER ÇÖKERSE...

Direklerin çökmesi, gemiyi patlayarak büyük bir felakete yol açabilir. Ancak yapılan yeni araştırma, geminin gövdesinde son bir yılda 'endişe verici' bir çürüme olduğunu ortaya koydu.

Raporda, "üç numaralı ambarın yakınındaki güverte alanının, sancak tarafında çökme belirtileri gösterdiği" ifade edildi. Ayrıca, "gemi enkazının tamamının, doğuya doğru eğilmesinin 10 ila 15 cm arttığı" belirtildi.

Yeni rapor 'üçüncü ambarın yakınındaki güverte boşluğunun iskele tarafında çökmeye başladığı' uyarısında bulunmakta. Bu yeni bir durum gibi görünmektedir'. Bu arada, dipte iki yarı halinde duran 'enkazın tüm ön bölümü' 10 ila 15 cm'lik bir 'eğilme artışına' sahip görünmekte.

Bu durum, raporda belirtilen 'gemi enkazının ön kısmının ikiye ayrılmakta olduğu' izlenimini veriyor ve bu da güverte üzerinde yıllık 20 cm'lik bir çökme yaratıyor.

Rapora göre burada, altı metre uzunluğundaki bir güverte parçası bir yıl içinde yarım metreden fazla çökmüş olduğu da belirtiliyor.

Açıklamalar geçen hafta yayınlanan 2023 araştırma raporunda yer aldı.

BAKANLIK UYARDI!

Oda TV'de yer alan habere göre; İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada önceliğinin 'halkın güvenliğini sağlamak ve SS Richard Montgomery'nin yarattığı her türlü riski azaltmak' olduğunu söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

'Uzmanlar enkaz üzerinde hayati önem taşıyan bir inceleme çalışması yürüttüler ve elde ettikleri bulgulara dayanarak, direklerin mümkün olan en güvenli şekilde kaldırılması için belirlediğimiz ilk zaman dilimini gözden geçiriyoruz."