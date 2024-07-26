Marvel'ın Patronu Açıkladı: Iron Man Geri mi Dönüyor?

Hugh Jackman'ın "Deadpool & Wolverine"de meşhur Wolverine rolünü yeniden canlandırmasının ardından, Robert Downey Jr.'ın çok sevilen Iron Man rolüne geri dönme ihtimali de sosyal medyada gündem oldu.

DiscussingFilm'e konuşan Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, "En önemlisi şu, bunu daha önce gelenleri koruyacak ve harika bir şekilde nasıl yaparsınız?" dedi.

'WOLVERINE İLE BUNU BAŞARDIK'

Feige, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İki yılı aşkın süredir Wolverine'le ilgili bunu anlamaya çalışıyoruz. Peki neler olacak? Göreceğiz. Wolverine konusunda bunu çözdüğümüzü düşündüğümüz için gurur duyuyoruz. Bence Hugh'nun Deadpool & Wolverine"de görünmesi ve başrol oynaması, büyük özen gösterilirse bunun yapılabileceğine dair harika bir işaret."

Robert Downey Jr, 2019 yapımı Avengers: Endgame'de Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılmış ve Downey'nin canlandırdığı Iron Man/Tony Stark ölmüştü.