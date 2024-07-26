Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan Gündem Yaratan Evlilik Yorumu: İnsan Doğasına Aykırı!

Türkiye’nin en çok izlenen yüksek reytingli dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Gain'de yayınlanan ‘Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Evrim Alasya, programa bazı açıklamalarda bulundu. Alasya, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Ünlü isim o soruya, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" dedi.

Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Alasya, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" cevabını verdi. Evrim Alasya’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Gerçek Gündem