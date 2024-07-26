Müjdeli Haberi Verdi... Ünlü Oyuncu İlker Aksum Baba Oluyor

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçen yıl haziran ayında evlendiği eşi Dilay Ekmekçioğlu’yla aldıkları güzel haberi sevenleriyle paylaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksum’un bir yıl önce sade bir törenle dünyaevine girdiği nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Aksum, yeni sezonda Show TV’nin Kapadokya’da çekilecek Tims&B imzalı dizisi “Siyah Kalp”le seyirci karşısına çıkacak.