Müjdeli Haberi Verdi... Ünlü Oyuncu İlker Aksum Baba Oluyor

Geçen yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu’yla nikah masasına oturan oyuncu İlker Aksum, ilk kez babalık sevinci yaşıyor. Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Müjdeli Haberi Verdi... Ünlü Oyuncu İlker Aksum Baba Oluyor

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçen yıl haziran ayında evlendiği eşi Dilay Ekmekçioğlu’yla aldıkları güzel haberi sevenleriyle paylaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksum’un bir yıl önce sade bir törenle dünyaevine girdiği nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Aksum, yeni sezonda Show TV’nin Kapadokya’da çekilecek Tims&B imzalı dizisi “Siyah Kalp”le seyirci karşısına çıkacak.

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