Müjdeli Haberi Verdi... Ünlü Oyuncu İlker Aksum Baba Oluyor
Geçen yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu’yla nikah masasına oturan oyuncu İlker Aksum, ilk kez babalık sevinci yaşıyor. Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi.
Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçen yıl haziran ayında evlendiği eşi Dilay Ekmekçioğlu’yla aldıkları güzel haberi sevenleriyle paylaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksum’un bir yıl önce sade bir törenle dünyaevine girdiği nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu, 8 haftalık hamile olduğunu öğrendi.
Aksum, yeni sezonda Show TV’nin Kapadokya’da çekilecek Tims&B imzalı dizisi “Siyah Kalp”le seyirci karşısına çıkacak.