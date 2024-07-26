Diyabet, Kalp, Kovid, Zatürre.... Tacizci Yapımcı Harvey Weinstein Hastaneye Kaldırıldı

Yıllarca sayısız kadına taciz ve cinsel istismarda bulunan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, 2018'den beri tutuklu bulunduğu New York'ta yeniden yargılanmayı beklerken hastaneye kaldırıldı. Weinstein diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek sorundan tedavi görüyor. Ünlü yapımcının Kovid-19 testi de pozitif çıktı ve akciğerlerinde çift zatürreye yakalandı.

Diyabet, Kalp, Kovid, Zatürre.... Tacizci Yapımcı Harvey Weinstein Hastaneye Kaldırıldı

Hollywood'un en büyük yapımcısı Harvey Weinstein, 2017 yılında başlayan #MeToo hareketi kapsamında hakkında çıkan taciz ve tecavüz şuçlamalarının ardından tutuklandı. Bir süredir hapishanede olan 72 yaşındaki Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Temsilcisi ve hapishane danışmanı Craig Rothfeld, Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Rothfeld, "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve akciğerlerinde çift zatürreye yakalandı" dedi.

SUÇLAMALAR ÇOĞALIYOR

Weinstein, nisan ayında temyizde mahkumiyetinin bozulmasının ardından şu anda Manhattan'da cinsel suçlamalar yeniden yargılanmayı bekliyor. Kasım ayında tacizci yapımcının yeniden yargılanması bekleniyor.

Savcılar, bu ayın başlarında Weinstein'ı, daha fazla kadına tecavüz etmekle suçladı. Weinstein cinsel taciz iddialarının hepsini reddetti ve avukatları yeni suçlamalar konusunda şüphelerini dile getirdi.

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