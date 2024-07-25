Ebru Gündeş Hakkında Flaş İddia! Şubat Ayında Evlendiği İş İnsanı İle Boşanıyor

Ebru Güneş, 4. eşinden de boşanıyor iddiası ortaya atıldı. Ünlü popçunun şubat ayında evlendiği kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldığı öne sürüldü.

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Ebru Gündeş Hakkında Flaş İddia! Şubat Ayında Evlendiği İş İnsanı İle Boşanıyor

Türkiye’nin önde gelen pop şarkıcısı Ebru Güneş’e koca dayanmıyor! Ebru Gündeş’in, 2024’ün şubat ayında 4. kez nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile ayrıldığı iddia edildi.

Beyaz TV’de yayımlanan bir programda Ebru Gündeş ile ilgili açıklamalarda bulunan Pınar Eliçe, Gündeş'in boşanma kararı aldığını iddia etti. Eliçe’ye göre Ebru Güneş ve Murat Özdemir evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

Eliçe, Güneş-Özdemir evliliği ile ilgili "Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor" sözlerini kullandı.

Güneş, Özdemir ile evlenmeden önce, adı 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuyla anılan ve ABD’nin ambargosunu deldiği için ABD’de bir süre tutuklu kalan Reza Sarraf ile 2010 yılından 2021 yılına kadar bir birliktelik yaşamıştı.

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