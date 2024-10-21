Mahsun Karaca Çağrıda Bulundu: 'Mersinli Cihangir'den Üzen Haber

Röportaj Adam ismiyle sosyal medyada fenomen olan Mahsun Karaca, Mersinli Cihangir adıyla tanınan Cihangir Göktaş'ı memleketinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsur Karaca, Cihangir Göktaş'ın çevresi tarafından madde bağımlısı haline getirildiğini ve kendisinin bunun farkında olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

'ACİLEN BİRİNİN DESTEK ALMASI LAZIM'

Ziyaretinde Cihangir Göktaş ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Karaca, “Cihangir abiyi uyuşturucuya başlatmışlar. Kendisi tedavi almayı isteyecek zihinsel durumda değil. Acilen birinin destek olması lazım.” notunu düştü. Göktaş'a yardım edilmesi için belediyeyi ve valiliği de etiketlerine ekledi.

Kaynak: Gerçek Gündem