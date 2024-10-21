Mahsun Karaca Çağrıda Bulundu: 'Mersinli Cihangir'den Üzen Haber

Sosyal medyada Röportaj Adam ismiyle tanınan fenomen Mahsun Karaca, "Mersinli Cihangir" adıyla ünlenen Cihangir Göktaş ile ilgili üzen bir haber verdi. Karaca, Mersin'de ziyaret ettiği Cihangir Göktaş ile fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

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Mahsun Karaca Çağrıda Bulundu: 'Mersinli Cihangir'den Üzen Haber

Röportaj Adam ismiyle sosyal medyada fenomen olan Mahsun Karaca, Mersinli Cihangir adıyla tanınan Cihangir Göktaş'ı memleketinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahsur Karaca, Cihangir Göktaş'ın çevresi tarafından madde bağımlısı haline getirildiğini ve kendisinin bunun farkında olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Mahsun Karaca Çağrıda Bulundu: 'Mersinli Cihangir'den Üzen Haber - Resim : 1

'ACİLEN BİRİNİN DESTEK ALMASI LAZIM'

Ziyaretinde Cihangir Göktaş ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Karaca, “Cihangir abiyi uyuşturucuya başlatmışlar. Kendisi tedavi almayı isteyecek zihinsel durumda değil. Acilen birinin destek olması lazım.” notunu düştü. Göktaş'a yardım edilmesi için belediyeyi ve valiliği de etiketlerine ekledi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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